Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

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Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Совершенно фантастическую версию касательно места запуска украинских ракет по военным объектам в Севастополе озвучил военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, Storm Shadow могли быть запущены из воздушного пространства Румынии. Эта страна, напомним, сегодня снова заявила об обнаружении на своей территории российских дронов-камикадзе, которые атаковали украинские порты.

Леонков в разговоре с NEWS.ru выдвинул еще одну версию: партнеры Украины поставили ей дополнительные носители данных ракет. Ибо украинских Су-24, по его мнению, у Украины уже быть не должно - «российские военные уничтожили практически все». И эти дополнительные носители - F-16.

«То, что по Севастополю прилетело десять штук ракет, указывает на то, что у Украины, помимо Су-24, которые мы практически обнулили, - оставались 1-2 единицы, оказались какие-то еще носители этих ракет», - рассуждает Леонков.

Дальше - больше. Он допускает, что запускать ракеты могли те самые многоцелевые истребители, которые, как уверяют западные союзники Украины, ей будут передаваться только после того, как пилоты пройдут обучение.

«А не поставили ли самолеты F-16 американцы через своих партнёров по НАТО? - задается вопросом Леонков. - Если это подтвердится, вопрос: откуда взлетали F-16, откуда запустили эти ракеты? Если посмотреть, где находится Севастополь, то запуск таких ракет можно совершить из воздушного пространства Румынии».

Но если украинцы даже атаковали Севморзавод сделанными по технологии стелс Storm Shadow, то в любом случае какая-то страна поставила ей дополнительные носители.

При этом эксперт даже не стал обсуждать версию, действительно ли российские войска уничтожили всю украинскую бомбардировочную авиацию.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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