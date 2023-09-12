Пегов рассказал о сложной обстановке на Донецком направлении фронта

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Пегов рассказал о сложной обстановке на Донецком направлении фронта
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Вот уже несколько суток Донецкое направление фронта стало таким же горячим, как и Запорожское. Военные блогеры и военкоры не скрывают своей озабоченности и тревожности сложившейся там ситуацией, а некоторые даже обрушили свой гнев на российских артиллеристов, которые якобы перепутали своих с чужими. Как бы то ни было, приводить их не будем в силу того, что объективно не имеем возможности проверить правдивость изложенных данных.

О том, что под Донецком сейчас реально тяжело, свидетельствует и утренняя фронтовая сводка (по состоянию на 12 сентября) от военкора Семена Пегова.

Он сообщает, что российские солдаты пытались продвинуться вперед в Марьинке, но отмечает — «без успеха», хотя артиллерия оказывала им должную поддержку. Да и в целом, судя по его обзору, артиллерия вчера работала без устали, так что претензии в ее сторону выглядят весьма сомнительно.

У противника, судя по информации Пегова, продвижение вперед есть.

«А вот аналогичные действия со стороны Опытного и Спартака позволили ВСУ вернуть ряд утраченных накануне позиций. У Новокалинова ВС Украины отразили атаку, несмотря на плотный огонь артиллерии ВС России», — пишет он.

По украинским каналам прошла информация о том, что ВСУ заняли часть Опытного, хотя некоторые российские источники, не заслуживающие на доверие, заявляли о том, что российские силы полностью вышли из данного села.

Данные, подчеркнем, только на уровне предположений и нуждаются в подтверждении или опровержении Минобороны России.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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