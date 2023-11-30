Военные ВС Украины попросили уральских артистов спеть песни Софии Ротару

Военные ВС Украины услышали, как артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа исполняли композиции для бойцов ВС РФ в зоне СВО и при помощи дрона попросили исполнить песни Софии Ротару. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на источник в ЦВО.

«Ансамбль выступал на передовой. Проходил концерт в 7-ми километрах от укреплений ВСУ. В сам разгар выступления к нам прилетел дрон, скинув записку. В ней оказалась вежливая просьба: «Исполните, пожалуйста, что-нибудь из репертуара Ротару». Наши ребята спели», — говорит источник.

К слову, в том месте, где проходило выступление, даже не звучали выстрелы.