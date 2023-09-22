CNN: Президент Зеленский пообещал освободить Бахмут и еще два города
Украина в ходе нынешнего контрнаступления рассчитывает взять Бахмут (советское название — Артемовск) и еще два города. Об этом стало известно из заявления украинского президента Владимира Зеленского, передает американская телекомпания CNN.
«Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города», – цитирует «ЦарьГрад» слова украинского лидера.
При этом Владимир Зеленский не стал отвечать на уточняющий вопрос журналистов, о каких еще двух крупных населенных пунктах идет речь. Однако заверил при этом, что Вооруженные силы Украины знают, как надо действовать, чтобы этого добиться.
«Не скажу, какие именно это города, извините. Однако у нас есть план. Очень подробный, очень комплексный план», – сказал президент Зеленский.
Украинское контрнаступление идет с первых чисел июня. Недавно Зеленский заявлял, что оно не будет приостановлено даже в осенне-зимний период. Сейчас бои идут практически на всей линии боевого соприкосновения сторон. Наиболее тяжелая ситуация для российских войск сейчас именно на Артемовском направлении после того, как был утрачен контроль над Андреевкой и Клещеевкой.
Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»
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