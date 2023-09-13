SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

Image 16+
SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Продолжают появляться подробности ночной атаки украинскими крылатыми ракетами Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, что на территории Крыма. Телеграм-канал SHOT распространяет предварительную информацию о том, что погибших двое, еще 26 человек пострадали. Все они сотрудники Севморзавода.

Уточняют авторы заметки и данные о поврежденных кораблях. Украинцы поразили, как удалось разузнать SHOT, дизель-электрическую подводную лодку «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Оба этих военных судна находились на ремонте в сухом доке. В результате осуществленной атаки они загорелись.

Ранее Минобороны РФ заявляло о повреждениях кораблей, которые стояли на ремонте, но не уточняло их названия. По данным ведомства, для атаки противник использовал десять крылатых ракет, семь из которых были сбиты, а также три морских дрона. БЭКи, как утверждалось в пресс-релизе, были уничтожены усилиями экипажа патрульного корабля «Василий Быков».

Подтверждения от МО РФ о том, что были поражены именно подлодка и БДК «Минск», к настоящему моменту нет.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

Сегодня, 09:48

WarGonzo: ВС Украины продвигаются западнее Работино

Вчера, 18:48

Пегов рассказал о сложной обстановке на Донецком направлении фронта

Вчера, 09:48

Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

11-09-2023, 12:58

Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины

9-09-2023, 10:27

Пегов: Большая часть Клещеевки находится под контролем ВСУ

8-09-2023, 08:58

Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь

5-09-2023, 09:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

3-09-2023, 11:48

Эксперт Клинцевич считает, что свое супердальнобойное оружие ВСУ могли испытать на Пскове

2-09-2023, 07:58

NYP: Киев отказывается слушать советы представителей НАТО по контрнаступлению

1-09-2023, 07:28

WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником

30-08-2023, 10:23

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»

27-08-2023, 09:48

Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины

24-08-2023, 10:28

На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму

23-08-2023, 12:18

Батальон «Восток»: Несколько украинских БПЛА отработали по «дороге жизни», с ущербом для нас

23-08-2023, 09:03

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

19-08-2023, 08:13

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

16-08-2023, 09:08

WP: противостояние на территории Украины все больше напоминает Первую мировую войну

14-08-2023, 16:38

Ходаренок: При полете по баллистической траектории украинская ракета С-200 может пролететь более 500 километров

13-08-2023, 14:58

Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым

13-08-2023, 08:08

Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

Украина вернула контроль над так называемыми «вышками Бойко» в Черном море, утверждают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

Многие владельцы смартфонов считают, что зарядка до 100% обеспечит долгий срок службы аккумулятора. Однако на самом деле это в корне неверно. Заряд

Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди

Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди

Ситуация в екатеринбургских поликлиниках действительно вызывает серьезные затруднения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Переход на

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

Жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты, подверглись резкой критике со стороны определенной аудитории. На концерте, который состоялся 12

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечаемый 11 сентября (по современному календарю) и 29 августа (по юлианскому), имеет особую религиозную

Участник свадьбы в Екатеринбурге возмутился, что кортеж в Академе сняли на видео

Участник свадьбы в Екатеринбурге возмутился, что кортеж в Академе сняли на видео

Вчерашним днем жители Академического района стали свидетелями необычной картины: большой свадебный кортеж остановился на дороге в одном из дворов,