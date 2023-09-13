SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

Продолжают появляться подробности ночной атаки украинскими крылатыми ракетами Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, что на территории Крыма. Телеграм-канал SHOT распространяет предварительную информацию о том, что погибших двое, еще 26 человек пострадали. Все они сотрудники Севморзавода.

Уточняют авторы заметки и данные о поврежденных кораблях. Украинцы поразили, как удалось разузнать SHOT , дизель-электрическую подводную лодку «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Оба этих военных судна находились на ремонте в сухом доке. В результате осуществленной атаки они загорелись.

Ранее Минобороны РФ заявляло о повреждениях кораблей, которые стояли на ремонте, но не уточняло их названия. По данным ведомства, для атаки противник использовал десять крылатых ракет, семь из которых были сбиты, а также три морских дрона. БЭКи, как утверждалось в пресс-релизе, были уничтожены усилиями экипажа патрульного корабля «Василий Быков».

Подтверждения от МО РФ о том, что были поражены именно подлодка и БДК «Минск», к настоящему моменту нет.