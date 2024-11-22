Певцы Басков и Киркоров указом президента Зеленского лишены званий народных артистов Украины

Российские эстрадные исполнители Николай Басков и Филипп Киркоров указом президента Украины Владимира Зеленского лишены звания «Народный артист Украины». Об этом сказано на его официальном портале.

Согласно указу, звания народных артистов Украины также лишились король романсов Александр Малинин и композитор Игорь Крутой. Отмечается, что государственных наград Басков, Киркоров, Малинин, Крутой и ряд других исполнителей лишены бессрочно.

Ани Лорак (настоящие имя и фамилия - Каролина Куек) и Таисия Повалий, певицы, родившиеся и ставшие эстрадными звездами на Украине, но сейчас проживающие и работающие в РФ, указом украинского президента больше не являются заслуженными артистками Украины.

В общей сложности Зеленский завизированным документом лишил званий и государственных наград 34 человек. В списке, кроме артистов и артисток, бывшие украинские высокопоставленные чиновники и экс-нардепы.