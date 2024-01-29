Президент Зеленский признал Запад виновным в начале спецоперации РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после «аннексии» Крыма Российской Федерацией в 2014 году и отсутствия своевременной жесткой реакции со стороны Запада российские власти получили возможность начать «специальную военную операцию» (СВО) уже в 2022 году.

Зеленский выразил недовольство недостаточной военной помощью со стороны стран Запада

Зеленский выразил свое недовольство недостаточной военной помощью со стороны Германии и иных стран Запада. Он подчеркнул, что это касается не только Олафа Шольца, министра иностранных дел Германии, но всех европейских и американских лидеров.

«Это вопрос не только Олафа Шольца, касается это всех лидеров США и ЕС. Из-за слабой реакции на события 2014 года РФ могла начать в 2022 году СВО», — уверен Зеленский.