Буданов заявил, что Россия получит ответ на удары по критической инфраструктуре Украины

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Украина готова к тому, чтобы ответить РФ на удары по критической инфраструктуре.

В интервью изданию «The Economist» глава украинской разведки отметил, что ГУР разработана программа «сдерживания и возмездия» и Украина ее реализует, если РФ начнет бить по критической инфраструктуре Украины.

Для Украины, по его словам, важно обеспечить защиту населения. Поэтому ВСУ не только будут защищать объекты критической инфраструктуры, но также готовы к тому, чтобы действовать в ответ.

«Пусть начинают. Они также получат ответ», — сказал Буданов.

Стоит отметить, что после того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины, удары начали наноситься и по российской территории. БПЛА атакуют объекты за сотни километров от линии фронта, в том числе в Москве и Подмосковье.