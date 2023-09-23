Украина будет использовать танки Abrams в операциях по прорыву фронта
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, как ВСУ будут использовать американские танки Abrams.
По его словам, они необходимы Украине для того, чтобы проводить операции по прорыву фронта.
Буданов объяснил, что ВС РФ заминировали огромные территории, и поэтому гусеничную технику ВСУ стали использовать ограничено. К тому же у РФ на вооружении есть и дроны-камикадзе FPV, которые могут уничтожать бронетехнику.
Сейчас, по словам Буданова, ВСУ используют бронетехнику только для эвакуации или при необходимости быстрой переброски личного состава. Но в боевых действиях западная бронетехника сейчас не задействована.
«Танки Abrams необходимо использовать очень осторожно, в очень конкретных и продуманных операциях. Поскольку если бросить их на передовую, на поле боя они проживут не долго. Их будут использовать в тщательно спланированных прорывных операциях», — заявил Буданов.
Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»
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