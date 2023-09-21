Украинские войска сумели вернуть часть позиций в Новоселовском – военкор Пегов

Военкор Семен Пегов выдал очередную сводку с фронтов. В обзоре по обстановке на утро 21 сентября 2023 года нет ни слова о продвижении российских войск вперед. Зато, по версии военкора, у противника они есть. Причем, именно на Луганском направлении фронта, на Купянском его участке. Где в наступлении, напомним, именно ВС РФ, а не противник.

Военные эксперты «кормят» читателей СМИ комментариями о том, что еще немного — и Купянск будет взят. Вот уже больше месяца, как они в этом убеждают. И вот на днях, казалось, поступили обнадеживающие новости. Военкор Марат Хайруллин 19 сентября проинформировал о том, что на Купянском направлении российскими войсками взято важное село. Речь шла о Новоселовском. Военкор назвал данный населенный пункт стратегическим для продвижения в сторону переправы через реку Оскол в районе деревни Сеньково.

Но судя по свежайшей фронтовой сводке от военкора Семена Пегова, ВС РФ развить успех на данном направлении фронта не удалось. Более того, даже пришлось «откатываться» назад.

«На Луганском направлении украинские войска сумели вернуть себе часть позиций в Новосёловском», — передает Пегов в своем Телеграм-канале .

Также он добавил, что ВС РФ возобновили наступательные действия на Петропавловку и Синьковку. Последнюю, напомним, военкоры в своих Телеграм-каналах уже «брали» ровно месяц назад. Однако потом сами же признали, что информация не соответствует действительности. Александр Коц информировал, что ролик, на котором якобы было показано освобождение Синьковки, снят в другом населенном пункте (на территории ЛНР), и он мог быть «ципсошным вбросом».