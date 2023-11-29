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Эксперт рассказал в деталях об отравлении жены Кирилла Буданова

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Эксперт рассказал в деталях об отравлении жены Кирилла Буданова
Украина
Фото: соцсети Марьяны Будановой

Отравление супруги главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марьяны вызвало широкий общественный интерес, и медицинский эксперт, профессор Анатолий Скальный, поделился своим мнением.

Для отравления часто используют яды, такие как мышьяк, таллий, ртуть, свинец, кадмий 

В таких случаях часто используют яды, такие как мышьяк, таллий, ртуть, свинец, кадмий. Мышьяк, например, может вызвать как острую, так и медленную смерть, особенно при хроническом поступлении. Таллий является сильным цитотоксическим ядом. Яды также могут встречаться в продуктах питания, например, ртуть может накапливаться в рыбе, а мышьяк — в рисе. Специалист отметил, что отравление тяжелыми металлами может привести к серьезным последствиям, включая отказ нервной системы, почек, легких и даже рак. Он также подчеркнул, что даже продукты питания могут стать источником отравления тяжелыми металлами, подчеркивая примеры рыбы и риса.

Информационное агентство «Informing»

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