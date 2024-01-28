«В неглиже»: в украинском горнолыжном курорте прошла «голая» вечеринка — пользователи иронизируют

Как сообщает сегодня «Комсомольская правда», на днях имело место проведение «голой вечеринки» на известном украинском горнолыжном курорте Драгобрат. Он расположен в Закарпатье.

По данным Телеграм-канала «Политика Страны», происходили события в гостинице «Рождество». В ходе вечеринки на видео, попавшим в социальные сети, виден некий мужчина, танцующий с длинным предметом одежды, похожим на носок на половом органе. На нем при этом нет другой одежды.

Во время этого танцевального перформанса другой мужчина исполняет песню с ненормативной лексикой. При этом не сообщается, присутствовали ли на вечеринке какие-либо известные личности.