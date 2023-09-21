Россия снова начала бить по объектам энергетики Украины: ждать ли «ответку» от ГУР?
В четверг, 21 сентября, впервые за последние полгода ВС России ударили по объектам энергетики Украины, которые принято считать критической инфраструктурой. Что это было? Второй сезон «охоты» на энергосистему соседнего государства открылся (первый, как известно, не задался)? Операция «Блекаут для Украины 2.0»? А, может, за сегодняшним обстрелом стоит желание проверить, чем и как будет отвечать Киев?
На Украине, похоже, тоже задаются этим вопросом. В «Укрэнерго» сообщили, что во время ракетного обстрела были повреждены объекты энергетики в западных и центральных регионах Украины. В результате атаки без электричества на некоторое время оказались жители ряда населенных пунктов в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Проводятся восстановительные работы.
Впрочем, в «Укрэнерго» отметили, что невзирая на то, что ВС РФ снова обстреляли объекты энергетики, «преждевременно делать выводы касательно начала новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры».
То есть, если последует второй такой массированный удар по объектам энергосистемы противника, то в Киеве будут считать кампанию начавшейся... И? Судя по грозным заявлениям главного военного разведчика Украины, последует «ответка». Причем, тоже по объектам энергетики — но уже на территории России. Вопрос только когда.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «The Economist», которое вышло на днях, заявлял, что Украина работает над программой «сдерживания и возмездия», чтобы противостоять ожидаемой кампании ВС России ракетных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины осенью и зимой.
«Пусть начнут. Они тоже получат ответ», – пообещал Буданов.
К слову, в одной из своих статей российский полковник в отставке Михаил Ходаренок написал о том, что в следующий осенне-зимний сезон бить по объектам энергетики противника будет иметь возможность не только Россия. Такие возможности есть уже и у неприятеля. Многочисленные атаки беспилотниками и ракетами по разным регионам России, вплоть до Пскова — яркая тому демонстрация...
Потому далеко не факт, что после очередного обстрела энергетической инфраструктуры Украины беспилотники и ракеты ВСУ не полетят по нашим электроподстанциям или ТЭС. Если противник перегрузит российскую систему ПВО и будут попадания, придется на некоторое время забыть об электричестве, но специалисты все починят.
Вспомните, Украину ведь не удалось погрузить во тьму и полного блекаута добиться не удалось тоже — хотя удары ракетами и БПЛА наносились регулярно в период с октября по март. Украинцы испытывали неудобства, электроэнергию им подавали по графику, лишь иногда ее не было по несколько суток.
В общем, даже если ВСУ начнут бить в ответ на наши ракетные удары, особо переживать не стоит. Но дополнительный повербанк будет не лишним, а если средства позволяют — и генератор тоже...
Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»
Разведка Британии: Тысячи российских элитных десантников перебросили под Роботино как пехоту
18-09-2023, 11:58
Буданов заявил, что Россия получит ответ на удары по критической инфраструктуре Украины
18-09-2023, 07:53
На Украине заявляют о поражении морскими беспилотниками двух российских кораблей типа «Василий Быков»
14-09-2023, 21:23
Военкор Алехин: наших сил в Клещеевке нет, Андреевку также были вынуждены оставить
14-09-2023, 09:48
Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16
13-09-2023, 21:08
SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»
13-09-2023, 09:48
WarGonzo: ВС Украины продвигаются западнее Работино
12-09-2023, 18:48
Пегов рассказал о сложной обстановке на Донецком направлении фронта
12-09-2023, 09:48
Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР
11-09-2023, 12:58
Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины
9-09-2023, 10:27
Пегов: Большая часть Клещеевки находится под контролем ВСУ
8-09-2023, 08:58
Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь
5-09-2023, 09:48
Эксперт Клинцевич считает, что свое супердальнобойное оружие ВСУ могли испытать на Пскове
2-09-2023, 07:58
WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником
30-08-2023, 10:23
Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»
27-08-2023, 09:48
Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины
24-08-2023, 10:28