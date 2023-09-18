Разведка Британии: Тысячи российских элитных десантников перебросили под Роботино как пехоту

В британской разведслужбе заявили о том, что ВС РФ используют десантников как пехоту.

В новом отчете ведомства указано, что РФ решила усилить 58-ю общевойсковую армию, которая якобы понесла огромные потери. Эта армия стоит на Ореховском направлении. Для усиления использовались Воздушно-десантные подразделения. Их перебросили на данное направление в сентябре.

Отмечается, что сейчас как минимум пять полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий стоят на позициях у села Работино. Эта группировка в полном составе может насчитывать до 10 тыс. элитных десантников. Но, судя по всему, подразделения не укомплектованы на 100%.

Если эта информация подтвердится, то ВС РФ снова используют подготовленных десантников как пехоту, что существенно снижает эффективность армии в целом, отмечают эксперты.

Стоит отметить, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о планах ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым еще до зимы.