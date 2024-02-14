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ГУР МО Украины обнародовало видео поражения БДК «Цезарь Куников»: корабль был атакован морскими дронами Magura

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ГУР МО Украины обнародовало видео поражения БДК «Цезарь Куников»: корабль был атакован морскими дронами Magura
Украина / Военные новости
Источник фото: YouTube

Главное управление разведки Украины, выждав паузу, опубликовало кадры поражения российского большого десантного корабля «Цезарь Куников» в Черном море близ берегов Крыма. Атака показана глазами камер, установленных на морских беспилотниках.

Спецслужба в своем официальном Телеграм-канале пишет, что разведчики-спецназовцы «Группы 13» потопили БДК посредством применения морских дронов Magura V5. Атака была совершена близ города Алупка (полуостров Крым).

«В результат «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал идти ко дну. Весьма символично, что русский офицер, чьим именем был назван корабль, погиб именно в этот день 81 год назад», - говорится в релизе.

На видео, которое публикует ГУР, видно, как морские безэкипажные катера приближаются к «Цезарю Куникову» и наносят удары. Сколько всего дронов противника принимало участие в атаке, неизвестно. Судя по детонации, попавшей на камеры, БДК шел не пустым.

Министерство обороны России распространенные противником кадры и официальный пресс-релиз о пущенном ко дну «Цезарю Куникову» пока не комментировало.

Информационное агентство «Informing»

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