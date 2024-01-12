Боец ВС РФ «Бабка» решил рассказать, как выживал в блиндаже вместе с бойцом ВСУ

Российский военный под псевдонимом «Бабка» поделился воспоминаниями о выживании под Артемовском вместе с бойцом ВСУ. Серьезно раненный в ходе артобстрела во время попытки взять вражеский блиндаж, он добрался до него и обнаружил раненого украинского бойца. В блиндаже без воды и с едой только соленой они вместе выживали, пив дождевую воду и кушав снег.

Спустя три дня украинец скончался, а «Бабку» эвакуировали на 10-й день из-за постоянных артобстрелов. В настоящее время военнослужащий ВС РФ лечится в московском госпитале, рассказывая о своем опыте выживания в блиндаже.