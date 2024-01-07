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«Воскрес»: Погибший под Бахмутом боец «Бибер» найден живым

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«Воскрес»: Погибший под Бахмутом боец «Бибер» найден живым
Военные новости
Фото: @wirestock / freepik.com

Известный боец ЧВК «Вагнер» по прозвищу «Бибер», ранее считавшийся погибшим, оказался живым. Он продолжает участвовать в спецоперации на Донбассе. Информацию об этом распространил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». 

Ранее сообщалось о гибели «Бибера» в августе 2023 года во время боев под Бахмутом. Тогда СМИ написали, что он получил смертельное ранение. Но после его выхода на связь было подтверждено, что военнослужащий продолжает участвовать в СВО. 

Напомним: мужчина имеет большой боевой опыт. Воевал в Чечне, также принимал активное участие в штурме Грозного. Он является командиром одного из штурмовых подразделений.

Информационное агентство «Informing»

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