«Воскрес»: Погибший под Бахмутом боец «Бибер» найден живым

Известный боец ЧВК «Вагнер» по прозвищу «Бибер», ранее считавшийся погибшим, оказался живым. Он продолжает участвовать в спецоперации на Донбассе. Информацию об этом распространил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось о гибели «Бибера» в августе 2023 года во время боев под Бахмутом. Тогда СМИ написали, что он получил смертельное ранение. Но после его выхода на связь было подтверждено, что военнослужащий продолжает участвовать в СВО.

Напомним: мужчина имеет большой боевой опыт. Воевал в Чечне, также принимал активное участие в штурме Грозного. Он является командиром одного из штурмовых подразделений.