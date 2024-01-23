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Потасовка между бойцами «Восток-Ахмат» и военными ВС РФ произошла в зоне СВО

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Потасовка между бойцами «Восток-Ахмат» и военными ВС РФ произошла в зоне СВО
Военные новости
Фото: @ senivpetro / freepik.com

В Мелитополе возник инцидент, связанный с остановкой автомобиля военнослужащими ВС РФ и конфликтом с водителем. 

Согласно сообщениям, участвовать в инциденте мог командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов и его подчиненные, хотя эта информация не получила официального подтверждения. 

Военнослужащий на посту попросил водителя предъявить ему боевое распоряжение

По представленным видеоматериалам, военнослужащий на посту попросил водителя предъявить ему боевое распоряжение. Командир батальона вышел из машины со взведенным пистолетом. За ним последовали иные бойцы, которые подняли оружие, начали ругаться и окружили солдата. По данным канала, в какой-то момент в результате конфликта возникла потасовка, а солдат получил удар. 

Канал Baza также указывает, что подобные инциденты наблюдались и в прошлом и что это является полным беспределом в зоне СВО.

Информационное агентство «Informing»

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