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Впервые найдено подтверждение гибели 18-летнего контрактника в СВО

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Впервые найдено подтверждение гибели 18-летнего контрактника в СВО
Военные новости
Фото: @iconade3 / freepik.com

Информацию распространила мать погибшего

Новостью для россиян стало подтвержденное сообщение о гибели контрактника Стаса Сильченкова (2005 года рождения) во время боевых действий в Украине. Информацию об этом распространила мать погибшего в соцсети в группе «Подслушано Смоленск». 

Стас родился 20 мая 2005 года. Закончил в 2023 году смоленскую школу №24. Погиб 18-летний парень 17 ноября в деревне Синьковка (Харьковская область, Купянский район). О его смерти сообщили спустя месяц, 12 декабря. Похоронили Сильченкова в деревне Нижняя Гедеоновка 16 декабря. 

К слову сказать, этот случай является первым подтверждением гибели в СВО в Украине среди военных 2005 года рождения, пишет Коммерсантъ.

Информационное агентство «Informing»

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