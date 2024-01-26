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России передали 55 тел убитых военнослужащих ВС РФ

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России передали 55 тел убитых военнослужащих ВС РФ
Военные новости
Источник фото: Шамсаил Саралиев / VK

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Шамсаил Саралиев объявил о том, что Россия получила от Украины 55 тел убитых участников спецоперации. 

Согласно данным издания РБК, Украине передали 77 тел погибших бойцов. Информации о данном обмене из Министерства обороны пока что нет.

«Украина передала 55 тел военнослужащих», - сказано в заявлении депутата.

Обмен произошел при участии сотрудников Международного комитета Красного Креста

По информации координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными, обмен произошел при участии сотрудников Международного комитета Красного Креста. Организация уточнила, что тела военных ВСУ будут переданы вскоре для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления личностей.

Информационное агентство «Informing»

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