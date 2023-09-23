Военкор РФ Котенок: в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Вагнер»

В Мали сообщили о падении самолета Ил-76, который, как предполагется, принадлежит частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет Лента ру, ссылаясь на сведения военного корреспондента РФ Юрия Котенка.

«Произошло крушение транспортного самолета Ил-76. Авиакатастрофа произошла в регионе Гао (Мали)», — сообщил в своем Телеграм-канале Котенок.

Военкор также отметил, что существуют предположения о принадлежности борта «Вагнеру». При этом о причины аварии ничего не сообщается, заключает эксперт.