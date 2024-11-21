Женщина из-гастропареза похудела вдвое: его симптомы она приняла за проявления чрезмерного увлечения кофе

30-летняя шотландка Шеннон Данбар-Доу за полгода похудела вдвое. Причиной стремительного сброса веса стала редкая болезнь. Женщина даже не подозревала о ее наличии. Проявления болезни они принимала за симптомы чрезмерного увлечения кофе, пишет издание Wales Online.

Самочувствие у Шеннон ухудшилось в мае 2022 года. Ей начала докучать тошнота, которая не приходила со временем. Дискомфорт также доставляло вздутие живота. Со временем симптомы не исчезали, а только усиливались. Женщину постоянно тошнило, а живот был вздут настолько, что она не могла никуда выйти из дома. Кроме того, практически перестала есть. Весь рацион Данбар-Доу составлял тогда только два печенья в день.

Жительница Шотландии обращалась за помощью к врачам. Медики посчитали, что у нее анорексия. Шеннон пролежала две недели в больнице, где ее насильно кормили. Впрочем, лечение эффекта не дало. И только когда женщина была госпитализирована повторно, врачи поставили правильный диагноз.

Оказалось, что у пациентки был гастропарез. Это редкое заболевание часто называют параличом желудка - процесс переваривания пищи у таких больных занимает очень много времени.

Пока Данбар-Доу питается через зонд. Избавиться от паралича мышц и нервов желудка она может, если согласиться на операцию, в ходе которой будет установлено специальное приспособление для улучшения работы желудка.