В Швеции призвали граждан готовиться к войне и запасаться едой и водой

В Швеции напечатали 5 миллионов экземпляров памятки, в которой власти страны обращаются к гражданам с призывом сделать запасы воды и провизии.

Правительство Стокгольма обновило буклет «На случай кризиса или войны», который был издан шесть лет назад. В памятке, выпущенной из печати на шведском и английском языках, говорится о повышенных рисках примения ядерного оружия на фоне сложившейся ситуации с глобальной безопасностью. Власти рекомендуют шведам запастись водой, едой и следовать их инструкциям.

«В случае атаки с применением ядерного, биологического или химического оружия укрывайтесь так же, как и при воздушной атаке. Помните, укрытие - лучшая защита», - написано в буклете.

Британское издание Mirror уточняет, что такого плана брошюры в Швеции со времен Второй мировой войны издавались пять раз. Источник указывает, что это не единственная европейская страна, издавшая подобные рекомендации. Буклет о «подготовке к инцидентам и кризисам» выпустили и в Финляндии.

Получили инструкции от властей о том, как вести себя в случае войны, и граждане Норвегии.