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«Царьград»: США грозят серьезные землетрясения и извержения множества вулканов

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«Царьград»: США грозят серьезные землетрясения и извержения множества вулканов
В Мире
Фото: @freepik / freepik.com

News.ru пишет, что значительная часть Штатов находится над очагом напряжения, который может спровоцировать землетрясения и извержения вулканов, пишет «Царьград». 

Катаклизмы могут отколоть Западное побережье, а затем унести его в океан

Ученые предупреждают, что такие катаклизмы могут отколоть Западное побережье, а затем унести его в океан. Лава из вулканов, включая Йеллоустоунский, может уничтожить оставшиеся территории США. 

Ученые говорят, что если тектонические плиты сдвинутся и «разбудят» вулканы, то суммарная мощность извержений может даже составить до 1,7 тыс. мегатонн в тротиловом эквиваленте. 

Эти катаклизмы отразятся не только на Северной Америке, но и на всей планете. Так, Гольфстрим в Атлантическом океане может вовсе исчезнуть, а на экваторе пойдет сильный снег.

Информационное агентство «Informing»

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