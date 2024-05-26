«Царьград»: США грозят серьезные землетрясения и извержения множества вулканов

News.ru пишет, что значительная часть Штатов находится над очагом напряжения, который может спровоцировать землетрясения и извержения вулканов, пишет «Царьград».

Катаклизмы могут отколоть Западное побережье, а затем унести его в океан

Ученые предупреждают, что такие катаклизмы могут отколоть Западное побережье, а затем унести его в океан. Лава из вулканов, включая Йеллоустоунский, может уничтожить оставшиеся территории США.

Ученые говорят, что если тектонические плиты сдвинутся и «разбудят» вулканы, то суммарная мощность извержений может даже составить до 1,7 тыс. мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Эти катаклизмы отразятся не только на Северной Америке, но и на всей планете. Так, Гольфстрим в Атлантическом океане может вовсе исчезнуть, а на экваторе пойдет сильный снег.