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Кто поддержит Иран в ударе по Израилю: на Ближнем Востоке есть предатели, выступившие на стороне еврейского государства

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Кто поддержит Иран в ударе по Израилю: на Ближнем Востоке есть предатели, выступившие на стороне еврейского государства
В Мире
Фото: @akbarnemati / pixabay.com

В связи с атакой Ирана на Израиль десятками беспилотников, обстановка на Ближнем Востоке становится все более напряженной, а возможность полномасштабной войны становится реальностью. Несмотря на мощь иранской армии, включая численное превосходство, важным фактором становится наличие у Израиля значительного числа ядерных боеголовок. При этом ключевую роль начинают играть позиции соседних стран по отношению к конфликту. 

Участвуют в атаке на Израиль

Сирия, Ливан, Ирак и Йемен, являющиеся союзниками Ирана, активно участвуют в атаке на Израиль, отправляя свои ракеты и дроны. Однако, сообщения о поддержке со стороны других стран региона, включая Государства Персидского залива, вызывают серьезные вопросы о возможном развитии событий.

Заявления Государств Персидского залива о нейтралитете и запрете на использование своей территории для ударов по Ирану создают дополнительные сложности для США, которые в случае поддержки Израиля могут столкнуться с препятствиями со стороны своих союзников в регионе. Открытие воздушного пространства Иорданией для истребителей ВВС Израиля становится знаком противодействия позиции Ирана и его союзников. 

Могут определить исход конфликта

Возможное использование войск США в случае полного закрытия воздушного пространства странами Персидского залива остается под вопросом. Таким образом, в растущем напряжении на Ближнем Востоке ключевую роль начинает играть позиция и действия международных акторов, включая соседние страны и США, которые могут определить исход конфликта и его возможные последствия, пишет Блокнот ру.

Информационное агентство «Informing»

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Третья мировая началась: чья армия сильнее – Израиля или Ирана

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