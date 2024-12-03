США связывались с Россией из-за обострения ситуации в Сирии

Соединенные Штаты Америки на фоне резкого обострения ситуации на территории Сирии связывались с Россией по «горячей линии». Об этом на брифинге в Пентагоне поведал официальный представитель ведомства Патрик Райдер.

«Командующий CJTFOIR воспользовался горячей линией с Россией, чтобы гарантировать, что у нас есть открытые линии связи, учитывая, что у нас есть силы, действующие в довольно близком географическом положении по отношению к Сирии», — сказал он.

Патрик Райдер добавил, что Штаты продолжат контакты для поддержки коммуникаций из-за обострения ситуации в Сирии.

Сирия: что происходит в стране в декабре 2024

Ранее СМИ узнали о том, что Турция, Россия и Иран в ближайшее время проведут встречу в астанинском формате. Посвящена она будет последним событиям в САР.

Башар Асад, президент Сирии, первого декабря выразил уверенность в том, что правительственные войска при помощи союзников способны нанести поражение боевикам.

Повстанцы, напомним, начали наступление на позиции Сирийской арабской армии 27 ноября. В сжатые сроки им удалось захватить, кроме небольших селений, и Алеппо.

Боевики контролируют практически всю провинцию Идлиб.