Из-за засухи в Бразилии и тайфунов во Вьетнаме кофе может подорожать еще на 25%

Любителям бодрящего напитка стоит быть готовыми к тому, что платить придется больше. Кофе в 2025 году может подорожать еще на четверть от действующей цены. Причина - в плохих погодных условиях в Бразилии и Вьетнаме, основных странах-поставщиках. Об этом поведал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что Бразилия столкнулась с сильнейшей засухой, которая сказывается на объемах производства, а Вьетнам страдает от дождей и тайфунов.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. ... Если говорить о медианной цене, то в 2025 году она может оказаться выше на 20–25%», — пояснил Антон Тренин.

Кофе в мире продолжает прибавлять в цене, невзирая на восстановление мирового экспорта. В сезоне 2023-2024 (в период с октября по сентябрь) поставки увеличились на 11,7% по сравнению с предыдущим сезоном.

Стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures выросла до максимума за последние 16 лет.