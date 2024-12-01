Из-за засухи в Бразилии и тайфунов во Вьетнаме кофе может подорожать еще на 25%

Любителям бодрящего напитка стоит быть готовыми к тому, что платить придется больше. Кофе в 2025 году может подорожать еще на четверть от действующей цены. Причина - в плохих погодных условиях в Бразилии и Вьетнаме, основных странах-поставщиках. Об этом поведал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин в разговоре с РИА Новости.
Он уточнил, что Бразилия столкнулась с сильнейшей засухой, которая сказывается на объемах производства, а Вьетнам страдает от дождей и тайфунов.
Кофе в мире продолжает прибавлять в цене, невзирая на восстановление мирового экспорта. В сезоне 2023-2024 (в период с октября по сентябрь) поставки увеличились на 11,7% по сравнению с предыдущим сезоном.
Стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures выросла до максимума за последние 16 лет.