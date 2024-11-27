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Поймала удачу за хвост и не отпускает: в США женщина сорвала два джекпота за два месяца

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Поймала удачу за хвост и не отпускает: в США женщина сорвала два джекпота за два месяца
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах Америки жительница штата Мэриленд поймала удачу за хвост и не отпустила, сумела удержать. Так, американка за два месяца сорвала два джекпота. Общая сумма выигрыша составила 150 тысяч долларов, информирует UPI.

В октябре жительница Штатов купила лотерейный билетик - он оказался счастливым

Женщина сорвала джекпот в размере 50 тысяч долларов. Спустя пару недель, в ноябре текущего года, американка вновь решила попытать счастья. Она приобрела всего лишь пять билетов мгновенной лотереи. Каждый обошелся ей в 10 долларов. На удивление, одна из лотерей оказалась выигрышной. Покупательница сорвала джекпот в размере 100 тысяч долларов.

Американка призналась, что играет не наобум - придерживается собственной стратегии. Ее суть в том, чтобы посредством мобильного приложения лотереи отслеживать выигрыши и покупать билеты лишь тех розыгрышей, где сыграло наименьше главных призов.

Информационное агентство «Informing»

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