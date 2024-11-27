В Китае мужчина пытался получить наследство жены, предъявив чужого ребенка

В Китае мужчина захотел получить часть наследства покойной жены и с этой целью предъявил тестю и теще чужого ребенка. Родители женщины практически сразу заподозрили подлог, пишет South China Morning Post.

Цю умерла в 2021 году. Женщина в течение длительного времени боролась с раком, но так и не смогла его победить.

Буквально через год после смерти в дом к родителям Цю с младенцем на руках заявился ее вдовец

Линь утверждал, что ребенок - его и покойной жены, а на свет он был рожден суррогатной матерью из другой страны. Вдовец объяснил, что рождение малыша стало возможным благодаря тому, что Цю в свое время заморозила свои яйцеклетки. Линь надеялся, что тесть и теща «растают» от этой новости и отдадут ему свою часть наследства дочери. Во владении супругов были две квартиры в Шанхае и деньги на банковском счету.

Мать покойной сразу же усомнилась в том, что младенец является ее внуком. Она сослалась на проблемы дочери со здоровьем при жизни, из-за которых та наверняка не смогла бы пройти процедуру извлечения яйцеклетки.

Линю в его притязаниях на дополнительную часть наследства жены суд в 2024 году отказал. Судья в своем решении заявил о невозможности установления связи между ребенком и умершей, поскольку родители Цю приемные и не являются ее биологическими отцом и матерью, а тело самой женщины было кремировано.