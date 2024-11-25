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В США роженица после пережитой клинической смерти забыла, что родила тройню

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В США роженица после пережитой клинической смерти забыла, что родила тройню
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

В США роженица родила тройню, а затем впала в состояние клинической смерти. В нем она провела 45 минут. Врачам удалось вернуть американку к жизни. Однако после того, как женщина пришла в себя, у нее временно пропала память - она напрочь забыла о родах. Удивительную историю 30-летней Марисы Кристи рассказало издание TODAY.com.

Американка была на последнем месяце беременности и обратилась в клинику для проведения планового кесарево сечения

Во время операции все было нормально. Медикам удалось извлечь девочек из живота матери. Они готовились обрезать младенцам пуповину, когда Кристи внезапно забилась в конвульсиях, а сердце ее остановилось.

У роженицы, как выяснилось, случилась эмболия амниотической жидкости (ЭАЖ), при которой окружающая ребенка жидкость в утробе после родов попадает в кровь женщины и провоцирует аллергическую реакцию. Это крайне редкое осложнение для 80-85 процентов пациенток, с ним столкнувшихся, оказывается смертельным.

Кристи повезло. Ее вовремя начали реанимировать, а затем, чтобы не допустить повреждений мозга, подключили к ЭКМО. Клиническая смерть американки длилась 45 минут.

Чтобы вывести аллерген из крови, врачам пришлось перелить пациентке много крови.

В себя Мариса пришла только спустя неделю. При этом выяснилось, что роды совершенно стерлись у нее из памяти. Она не признавала факта рождения троих дочерей. Врачам пришлось прилагать усилия, чтобы восстановить связь между матерью и детьми.

Информационное агентство «Informing»

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