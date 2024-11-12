Энн Хэтэуэй в честь своего 42-летия снялась в полупрозрачном кружевном комбинезоне

Голливудской кинодиве Энн Хэтэуэй во вторник, 12 ноября, исполнилось 42 года. В своем возрасте звезда может соперничать с молодыми девушками по внешним данным и совершенству фигуры. Очередная смелая фотосессия исполнительницы главной роли в фильме «Дьявол носит Prada» - еще одно тому доказательство.

Энн Хэтэуэй позировала фотографу в полупрозрачном кружевном комбинезоне, одетом поверх нижнего белья. Такой наряд подчеркнул изящество и хрупкость актрисы, а также тонкие черты ее лица и точеную фигурку.

Полупрозрачный комбинезон звезда фильма «Интерстеллар» дополнила туфлями-лодочками на шпильке, а также выразительным макияжем с акцентом на губы.

Еще большей интриги снимкам добавляла черно-белая гамма, которую фотограф выбрал для фотосессии.

«Скорпион в сезон скорпиона», — написала Энн в день своего 42-летия.

Фанаты со всех уголков земного шара умилились красотой Хэтэуэй и принялись рассыпаться перед ней в комплиментах.

«Отпадная женщина», «Потрясающе красива», «Снимаю шляпу перед твоей красотой, ты неотразима!», «Богиня скорпионов» — пишут фолловеры в социальных сетях.

К слову, ранее сегодня мы сообщали , что 12 ноября свое 42-летие отмечает и российская знаменитость - певица Юлия Ковальчук. В своем микроблоге она призналась, что сейчас чувствует себя свободнее, чем в 25 лет. Хотя тогда ей казалось, что в 40 лет наступит «старость несусветная».