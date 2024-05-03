Глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право бить британским оружием по целям на территории России

Украина имеет право атаковать британским оружием цели на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в Киев, передает агентство Reuters.

«У Украины есть это право. Когда Россия бьет по целям внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя», – сказал глава британского МИД.

Это говорится в сегодняшней версии новости от Reuters. Такого же содержания сообщение агентство опубликовало и вчера вечером, однако вскоре после выхода редакция его отозвала. Аргументировано это было тем, что необходим «пересмотр определенных деталей в тексте».

Что конкретно было пересмотрено, неизвестно, потому как смысл совершенно не изменился и содержание совершенно очевидно: Великобритания разрешает Украине использовать переданное вооружение по целям на территории «старой» России.

Дэвид Кэмерон также заверил, что Лондон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется, ежегодно выделяя три миллиарда фунтов военной помощи.