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Сирийские офицеры и курсанты в координации с ВС РФ прорвались из окружения в районе Алеппо

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Сирийские офицеры и курсанты в координации с ВС РФ прорвались из окружения в районе Алеппо
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

Офицерам и курсантам военной академии им. Асада, блокированным повстанцами под Алеппо в Сирии, удалось вырваться из окружения в координации с ВС РФ. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны САР.

Военные были заблокированы на юго-востоке от Алеппо - в районе Эс-Сафира

Координация между Москвой и Дамаском на военном и политическом уровне позволила им выбраться из окружения. При прорыве блокады курсанты организовано отошли по направлению к Хомсу.

27 ноября текущего года вооруженные формирования повстанцев нарушили соглашение о деэскалации от 2020 года и пошли в крупное наступление на позиции правительственных сил. За несколько суток им удалось захватить более десятка селений, город Алеппо и, фактически, взять под контроль почти всю провинцию Идлиб.

Правительственные войска САР сумели удержать позиции близ города Хама и отбросить боевиков. Сейчас они продолжают контратакующие действия.

Информационное агентство «Informing»

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