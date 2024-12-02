AP: наступление повстанцев в Сирии может привести к конфликту России и Турции

Наступление повстанцев в Сирии грозит перерасти в конфликт между Турцией и Россией из-за несовпадающих интересов этих стран в регионе. Об этом говорится в материале агентства Associated Press (AP).

«Обострение ситуации в Сирии и возобновление активных боевых действий также рискует втянуть Россию и Турцию — у каждой из которых есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямые тяжелые бои друг против друга», — сказано в статье.

Агентство также допускает, что региональная война может разгореться еще больше на фоне конфликта Израиля с палестинскими и ливанскими радикальными группировками.

Крупное наступление на позиции правительственных войск в Алеппо протурецкие боевики начали 28 ноября.

За короткое время им удалось взять под свой контроль город и провинцию Идлиб. Однако сирийские правительственные войска смогли остановить продвижение боевиков у Хамы.