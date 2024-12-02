AP: наступление повстанцев в Сирии может привести к конфликту России и Турции

Наступление повстанцев в Сирии грозит перерасти в конфликт между Турцией и Россией из-за несовпадающих интересов этих стран в регионе. Об этом говорится в материале агентства Associated Press (AP).
Агентство также допускает, что региональная война может разгореться еще больше на фоне конфликта Израиля с палестинскими и ливанскими радикальными группировками.
Крупное наступление на позиции правительственных войск в Алеппо протурецкие боевики начали 28 ноября.
За короткое время им удалось взять под свой контроль город и провинцию Идлиб. Однако сирийские правительственные войска смогли остановить продвижение боевиков у Хамы.