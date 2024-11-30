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Reuters: повстанцы захватили всю провинцию Идлиб - что происходит в Сирии сегодня, 30.11.2024

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Reuters: повстанцы захватили всю провинцию Идлиб - что происходит в Сирии сегодня, 30.11.2024
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

Несколько дней подряд внимание мировых информационных агентств приковано к Сирии. Вчера стало известно о боях в центре Алеппо, второго по величине города страны. А сегодня, как следует из сообщения Reuters, уже вся провинция Идлиб перешла под контроль повстанцев, передает российское ИА «Лента».

Что происходит в Сирии сейчас 

«Два источника среди повстанцев сообщили, что ими также был захвачен город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб. Тем самым они взяли под свой контроль всю эту провинцию», — указывает Reuters.

Агентство добавляет, что на текущий момент повстанцы контролируют большую часть Алеппо. Военное командование САА заявило, что войска осуществляют передислокацию, направленную «на укрепление линий обороны с целью отражения атаки, сохранения жизней мирных жителей и солдат».

Сирийские повстанцы самое крупное с 2020 года наступление на позиции правительственных войск Сирии в районе Алеппо начали проводить 28 ноября. Буквально в течение суток им удалось захватить более десятка селений, а также крупнейшую военную базу.

Информационное агентство «Informing»

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