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В Индии женщина благодаря кардио похудела со 130 до 66 кг

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В Индии женщина благодаря кардио похудела со 130 до 66 кг
В Мире
Фото из открытых источников

Программистка из Индии, весившая 130 килограммов, похудела почти вдвое - до 66. Секретом сброса веса она называет кардиотренировки, пишет Hindustan Times.

Недавно женщина пообщалась со своими подписчиками в социальных сетях. Один из мужчин поинтересовался у Нону (так зовут программистку), что мотивировало ее продолжать и дальше сражаться с лишим весом в моменты, когда хотелось сдаться.

Секретом своего преображения индианка назвала кардио

По ее словам, ходьба, бег, прыжки со скакалкой, отжимания и другие упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений, являются обязательными для людей, желающих вернуть былую стройность фигуре.

«При весе в 130 кг мне было очень тяжело пройти даже небольшое расстояние. Я помню, в первый день моего восхождения на пути к идеальной фигуре смогла пройти лишь 700 метров, это был мой предел. Мне казалось, что больше я преодолеть не сумею. Но я собралась с силами и на следующий день сумела пройти около километра», — делится Нону.

Путь к успеху не близкий, но проходить его надо маленькими шагами и получать удовольствие от того, чем занимаешься, заключила женщина.

Информационное агентство «Informing»

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