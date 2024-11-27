В Индии женщина благодаря кардио похудела со 130 до 66 кг

Программистка из Индии, весившая 130 килограммов, похудела почти вдвое - до 66. Секретом сброса веса она называет кардиотренировки, пишет Hindustan Times.
Недавно женщина пообщалась со своими подписчиками в социальных сетях. Один из мужчин поинтересовался у Нону (так зовут программистку), что мотивировало ее продолжать и дальше сражаться с лишим весом в моменты, когда хотелось сдаться.
Секретом своего преображения индианка назвала кардио
По ее словам, ходьба, бег, прыжки со скакалкой, отжимания и другие упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений, являются обязательными для людей, желающих вернуть былую стройность фигуре.
Путь к успеху не близкий, но проходить его надо маленькими шагами и получать удовольствие от того, чем занимаешься, заключила женщина.