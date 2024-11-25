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В Китае 27-летняя девушка умерла после лазерной процедуры по удалению веснушек

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В Китае 27-летняя девушка умерла после лазерной процедуры по удалению веснушек
В Мире
Фото из открытых источников

В Китае 27-летняя девушка умерла через десять дней после проведения лазерной процедуры по удалению веснушек и родинок. Об этом сообщает издание South China Morning Post, отмечая, что ее муж считает виновными в случившейся трагедии косметологов.

Незадолго до смерти у китаянки врачами был диагностирован нейрофиброматоз и пятна цвета кофе с молоком. Ей надо было срочно от них избавиться. Девушка решила, что сделать это лучше посредством лазера. Она обратилась к специалистам и прошла девять процедур. Они обошлись жительнице Китая в 14 тысяч американских долларов. Источник отмечает, что от сеанса к сеансу улучшений не наблюдалось. Наоборот, клиентке косметологов становилось только хуже. 

Десятая лазерная процедура в клинике стала для китаянки фатальной

Прямо во время нее у девушки остановилось сердце. Врачи скорой помощи привели ее в чувство. Однако спустя десять дней после сеанса китаянка скончалась.

Результатов судмедэкспертизы, которые бы дали ответ на вопрос о причине смерти пациентки, пока нет. Муж женщины считает виновными в случившемся косметологов. Мужчина убежден, что они не смогли правильно рассчитать дозу обезболивающего, из-за чего у его жены пошла аллергическая реакция.

В случае, если вина косметологов будет доказана, они могут лишаться свободы на срок до трех лет.


Информационное агентство «Informing»

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