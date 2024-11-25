«Русалка с острыми зубами»: загадочное существо выбросило на берег в Британии

В Британии на берегу обнаружено загадочное существо, которое местные жители описали как «русалка с острыми зубами», пишет «МК».

Первым оно попалось на глаза Кэтрин Саббартон-Райт. Женщина прогуливалась по пляжу и увидела издали какое-то крупное животное, выброшенное морем. Вначале она подумала, что это олень или корова. Подойдя ближе, поняла, что нет. У существа были огромные зубы, настоящие клыки. Из-за сильного разложения было сложно разобрать, какое животное выбросило на берег, но оставались куски плоти и меха, и скелет был виден.

«Это было интригующе — нечасто можно встретить такое, хотя в Норфолке нередко попадаются как живые, так и мертвые животные», — написала Кэтрин под фотографией останков загадочного существа.

Женщина попросила пользователей делиться версиями.

Несколько человек решили, что именно так выглядят русалки. Один из пользователей предположил, что речь о малыше динозавра. Были и более конспирологические догадки. К примеру, что на фото запечатлены останки демонической черной собаки, которая, согласно легендам, бродит по территории Восточной Англии.