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30 кг золотых монет: В Австрии рабочий, делая ремонт на вилле, нашел клад

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30 кг золотых монет: В Австрии рабочий, делая ремонт на вилле, нашел клад
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

В Австрии сантехник, делая ремонт на вилле в Вене, обнаружил клад. В ржавом сундуке, который он выкопал, лежали золотые монеты весом 30 (!) кг.

Рабочий в подвале здания увидел странную веревку, которая выглядывала из-под пола. Мужчина попробовал ее вытащить, но у него ничего не получилось. Тогда он решил выкопать ее. И не прогадал. В ходе работы он наткнулся на проржавевший от времени сундук. Он был наполнен 30 кг золотых монет с профилем композитора Вольфганга Моцарта.

По предварительной оценке, их стоимость составляет 2,4 миллиона евро. Половина от стоимости клада достанется удачливому сантехнику.

В соответствии с законодательством Австрии, человек, который нашел клад, делит его пополам с владельцем земельного участка или помещения, в котором он был найден.

Другие рабочие по-белому завидуют коллеге

За несколько дней до обнаружения клада они тоже обращали внимание на веревку, которая привела сантехника к кладу, но раскапывать не решились.

Эксперты предположили, что клад был зарыт в подвале виллы во время Второй мировой войны.

Информационное агентство «Informing»

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