В Британии мужчина перепутал пожирающую плоть бактерию с гриппом и лишился ягодицы

В Британии мужчина заразился питающейся плотью бактерией, но ухудшение здоровья поначалу воспринял за заболевание гриппом или ОРВИ. К счастью для него, он вовремя попал в больницу. Если бы британец еще немного помедлил с визитом к докторам, мог бы и не выжить. Об этом пишет Daily Star.

Отставной пожарный Саймон Инглиш из Беверли однажды утром проснулся и почувствовал себя очень плохо. Он был уверен, что заразился респираторной инфекцией от своей жены - у него началась лихорадка, докучал сильный кашель.

С течением времени состояние мужчины не улучшалось. Обеспокоившись, Саймон решил обратиться в больницу. Медики обследовали его и диагностировали некротизирующий фасциит - его еще называют «плотоядной болезнью». Инфекция эта очень редкая, но крайне опасная.

Болезнь развивается при попадании в организм плотоядных бактерий, которые провоцируют отмирание мягких тканей

Британцу пришлось пролежать в больнице свыше трех месяцев. Ему провели четыре хирургических вмешательства по удалению пораженных бактерией тканей, а также дважды пересаживали кожу.

Саймон лишился большого куска на левой ягодицы. Чтобы прикрыть оголенную плоть, врачи пересадили на нее кожу с ягодицы.

В клинике мужчина столкнулся с необходимостью проведения экстренной колостомии. Сейчас больной продолжает восстанавливаться и надеется вернуться к прежней жизни.