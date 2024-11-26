118-килограммовая американка сбросила 48 кг и стала королевой красоты

39-летняя американка, весившая 118 кг, обеспокоилась своим здоровьем и захотела расстаться с лишним весом. Процесс похудения оказался настолько успешным, что преобразившаяся после похудения женщина удостоилась титула королевы красоты. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на ее рассказ изданию The Times of India.

Жительница Сиэтла Чандни Сингх - успешная бизнес-леди, основательница компании по производству обуви. Из-за постоянной занятости она отдавала предпочтение нездоровой пище, из-за чего сильно располнела.

При росте в 172 см американка индийского происхождения весила 118 кг

Опасность лишнего веса для здоровья Чандни осознала во время беременности, которая протекала очень тяжело. Врачи выявили у нее синдром поликистозных яичников, а также диагностировали преддиабетическое состояние, высокие показатели артериального давления и уровня холестерина.

Сингх поняла, что если всерьез не возьмется за себя, ребенок будет расти без матери. Тогда она решила, что вредная пища больше не будет присутствовать в ее рационе. Занявшись похудением, женщина отдавала предпочтение блюдам индийской кухни. Она питалась рисом, карри из курицы, лепешками роти и паниром. При этом старалась не переедать и строго контролировала размер порций.

Не обошлась и без физических нагрузок. Так, три-четыре дня в неделю она занималась спортом, сочетая ходьбу с бегом.

Труды женщины были вознаграждены. Благодаря правильному подходу она сумела похудеть со 118 до 70 кг. Наибольшим вознаграждением для нее стало здоровье, которое заметно улучшилось после того, как вес пришел в норму. Новая фигура также прибавила уверенности. Синг стала участницей конкурса красоты для замужних женщин Mrs. Grand International USA 2024 и примерила на себя корону победительницы.