Элтон Джон признался, что не может закончить работу над своим новым альбомом из-за слепоты

Сэр Элтон Джон стал гостем программы Good Morning America и шокировал аудиторию признанием. Британский певец признался, что никак не может закончить работу над своим новым альбомом из-за большой проблемы со здоровьем - слепоты.

77-летний артист поведал, что почти не видит на левый глаз и плохо видит правым. На обыденную жизнь слепота так не влияет, как на творчество.

В студии Элтон Джон работать почти не может, так как практически не видит текста песни

В сентябре текущего года певец-аристократ рассказывал, что перенес офтальмологическую операцию и ожидает, что его зрение восстановится. Однако процесс этот, к сожалению, не быстрый.

Сэр Элтон Джон, напомним, является кавалером ордена Британской империи. За свою карьеру в шоу-бизнесе он сумел продать рекордное количество пластинок - свыше 500 миллионов. Более 50 синглов певца входят в британский ТОП-40, и 23 - в американский.



