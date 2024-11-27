Daily Star: В Британии женщина родила дочь и три года прятала ее в ящике кровати

В Британии отправится за решетку женщина, которая родила дома дочь и почти три года прятала ее от посторонних в ящике кровати. Об обнаруженном в доме в Чешире ребенке пишет издание Daily Star.

Врачи, увидев ребенка, ужаснулись. Девочка была истощена и измучена, со спутанными волосами и высыпаниями на коже.

«Последствия для ребенка были просто катастрофическими — физически, психологически и социально», — заявил судья, когда мать ребенка предстала перед судом.

Как выяснилось во время процесса, британка прятала дочь не только от посторонних и своего возлюбленного, который нередко оставался у нее по ночам, но даже от других своих детей. О том, что в ящике кровати живет маленький ребенок, они даже не догадывались.

Правда всплыла после того, как партнер женщины услышал шорох, пошел на него и наткнулся на девочку

Мать на суде свою вину в жестоком обращении с ребенком признала. Как выяснилось, малышка не доедала. Британка не обеспечивала ее и достаточным количеством воды. Девочка была лишена и медицинской помощи, хотя отчаянно в ней нуждалась - у нее расщелина неба.

Мать, мучившую ребенка, заключили под стражу. Она ждет решения суда. В качестве оправдания женщина заявила, что не знала о беременности и была сильно напугана родами.