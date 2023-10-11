Подозреваемый в убийстве 14-летней сестры 21-летний парень из Уфы лежал в психбольнице

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Подозреваемый в убийстве 14-летней сестры 21-летний парень из Уфы лежал в психбольнице
Происшествия
Источник фото: pixabay.com

21-летний молодой человек в Уфе, подозреваемый в убийстве своей 14-летней сестры, находился некоторое время в психиатрической больнице. По некоторым источникам СМИ, это может быть связано либо с психическим расстройством, либо была попытка избежать призыва в армию.

По словам близких друзей парня, он всегда казался обычным парнем, без каких-либо странных или подозрительных черт характера.

Юноша проживал со своей матерью и сводной сестрой, он неплохо учился в техникуме после окончания школы. В присутствии подруг сводной сестры, молодой человек принимал решение всегда уходить из дома.

Официального трудоустройства у него нет и не было.

По сведениям источников, в семейных отношениях парня и матери могли присутствовать напряженности. Возможно, ревность к своей сводной сестре со стороны родственника сыграла решающую роль. Также, не исключено, что такой страшный поступок мотивирован обидой за то, что летом женщина с дочерью отправились в Дубай, однако при этом не пригласила в поездку сына.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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