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Стало известно о состоянии девочки Маши из Екатеринбурга, которая впала в кому в Сочи

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Стало известно о состоянии девочки Маши из Екатеринбурга, которая впала в кому в Сочи
Происшествия
Фото из открытых источников

Состояние Маши Хрусталевой, которая заболела ротавирусом во время отдыха на Черном море и впала в кому в Сочи, по-прежнему сложное. После успешной транспортировки из поселка Лазаревского в реанимационное отделение сочинского центра охраны материнства и детства в конце августа, возникли планы отправить ее в Москву для получения наиболее квалифицированной медицинской помощи. Однако транспортировка в столицу была отложена из-за ухудшения состояния девочки.

"Уехать не можем, так как показатели всё хуже. Динамика отрицательная", - заявила мама Маши.

Напомним, что девочка заболела после купания в море 18 августа, и ее состояние стало ухудшаться. Родители сразу же отвезли ее в больницу в Лазаревском, а затем было принято решение о перевозке в Москву для более квалифицированного лечения. Однако врачи пришли к выводу, что в данный момент юную пациентку нельзя транспортировать из-за ее ухудшившегося состояния.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Стало известно о состоянии девочки Маши из Екатеринбурга, которая впала в кому в Сочи

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