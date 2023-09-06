Стало известно о состоянии девочки Маши из Екатеринбурга, которая впала в кому в Сочи

Состояние Маши Хрусталевой, которая заболела ротавирусом во время отдыха на Черном море и впала в кому в Сочи, по-прежнему сложное. После успешной транспортировки из поселка Лазаревского в реанимационное отделение сочинского центра охраны материнства и детства в конце августа, возникли планы отправить ее в Москву для получения наиболее квалифицированной медицинской помощи. Однако транспортировка в столицу была отложена из-за ухудшения состояния девочки.

"Уехать не можем, так как показатели всё хуже. Динамика отрицательная", - заявила мама Маши.

Напомним, что девочка заболела после купания в море 18 августа, и ее состояние стало ухудшаться. Родители сразу же отвезли ее в больницу в Лазаревском, а затем было принято решение о перевозке в Москву для более квалифицированного лечения. Однако врачи пришли к выводу, что в данный момент юную пациентку нельзя транспортировать из-за ее ухудшившегося состояния.