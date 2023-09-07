Врач объяснил, из-за чего могла умереть семилетняя Маша, впавшая в кому в Сочи

В Екатеринбурге скончалась семилетняя Маша. Ребенок заболел ротавирусом во время семейного отпуска на Черном море. После купания в море в Сочи у девочки началась температура и рвота. Вскоре она впала в кому. Через три недели спустя сердце юной Маши остановилось.
Детский инфекционист Игнат Клюжин высказал свои предположения относительно причин этой трагедии.
Он подчеркнул, что именно обезвоживание может привести к тяжелым осложнениям, поэтому особенно важно правильно и своевременно пить. Инфекционист рекомендует также использовать сорбенты, чтобы помочь организму избавиться от токсинов.
Необходимо напомнить, что младенцы до года находятся в группе особого риска для осложнений от ротавируса, поэтому правильный уход и внимательность к их состоянию имеют решающее значение.
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