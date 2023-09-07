Врач объяснил, из-за чего могла умереть семилетняя Маша, впавшая в кому в Сочи

В Екатеринбурге скончалась семилетняя Маша. Ребенок заболел ротавирусом во время семейного отпуска на Черном море. После купания в море в Сочи у девочки началась температура и рвота. Вскоре она впала в кому. Через три недели спустя сердце юной Маши остановилось.

Детский инфекционист Игнат Клюжин высказал свои предположения относительно причин этой трагедии.

"Мне неизвестны все подробности этого случая, но, вероятно, у девочки развилась серьезная степень обезвоживания, что привело к развитию гиповолемического шока. Это, в свою очередь, спровоцировало развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС). На фоне этих осложнений развилась многопрофильная недостаточность органов, и, к сожалению, девочка ушла из жизни", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что именно обезвоживание может привести к тяжелым осложнениям, поэтому особенно важно правильно и своевременно пить. Инфекционист рекомендует также использовать сорбенты, чтобы помочь организму избавиться от токсинов.

Необходимо напомнить, что младенцы до года находятся в группе особого риска для осложнений от ротавируса, поэтому правильный уход и внимательность к их состоянию имеют решающее значение.