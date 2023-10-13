E1.RU вспомнил хронологию убийства и поисков Ксении Каторгиной

Четыре года назад, в октябре 2019 года, общественность узнала о пропаже Ксении Каторгиной. Молодая женщина отправилась на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5 и бесседно исчезла. 11 октября этого года она не появилась на работе, что вызвало серьезное беспокойство среди ее коллег. Ведь девушка всегда была известна своей ответственностью и даже в случае небольших задержек предупреждала заранее об этом.

Сотрудники связались с родственниками Ксении в Каменске-Уральском, а те уже обратились в полицию. По всему городу начались круглосуточные поиски, надеясь, что автоледи все еще осталась в живых. К сожалению, спустя 5 дней ее бездыханное тело нашли в тайнике, спрятанном тщательно убийцами в канализационном колодце. Преступников – двух мужчин и женщину – задержали сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области.

С историей о предполагаемой беременности покупательницы (под эту роль выступила Екатерина Меньшикова), Ксения встретилась во дворе многоэтажного дома, расположенного на Уралмаше. К ней подошли мужчина (это Марат Ахметвалиев) и женщина, утверждая, что за покупку будет платить их близкий родственник, проживающий неподалеку, но он также хочет осмотреть автомобиль. Ксения посадила преступников к себе в машину и вместе с ними направилась в частный сектор на ул. Новаторов, где их уже ожидал Михаил Федорович. Вся банда собралась вместе, убийство было спланировано.

Они прибыли в Екатеринбург из Челябинска, арендовав предварительно дом на ул. Ташкентской, который располагался в нескольких метрах от места преступления. Первоначально выбрали другую жертву – автовладельца авто BMW, но когда тот оказался крупным мужчиной, они решили отпустить его. Затем выбор они остановили на Ксении Каторгиной, хрупкой девушке, которая пришла к убийцам совсем одна.

Ксению сперва атаковали электрошокером, но она сохранила сознание и, используя ногу, стала нажимать на клаксон, моля отпустить ее и обещая никому ничего не рассказывать. Преступники тут же достали нож. После семи нанесенных ран девушка потеряла сознание. Ее отвезли на задворки Уралмаша, где нанесли еще контрольных несколько ударов ножом. Затем брошенное тело было обнаружено в колодце.

В ходе допроса Ахметвалиев признался, что они и не планировали оставлять девушку в живых. Заранее они открыли колодец, куда спрятали тело. На авто Каторгиной преступники направились в Челябинскую область. Автомашину они где продали перекупщикам за смехотворную сумму – всего 350 тыс. рублей.