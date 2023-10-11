Стали известны страшные подробности убийства 14-летней девочки Юлианы в Уфе

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Стали известны страшные подробности убийства 14-летней девочки Юлианы в Уфе
Происшествия
Источник фото: pixabay

По предварительной информации СМИ, в уфимской Черниковке вчера, 9 октября, ближе к вечеру, между сводными братом (22 года) и сестрой (14 лет) произошел серьезный конфликт, который закончился трагически. Парень неожиданно напал на девочку, начав ее душить. По неофициальным данным, когда школьница все же перестала давать признаки жизни, возможно, произошло сексуальное насилие.

Затем, брат скрыл тело девочки, спрятав затем его в ящик под диваном.

Сам убийца вскоре начал переписку с бабушкой с телефона сестры для того, чтобы никто из родных не начал поиск ученицы.

Мать  Юлианы вернулась домой поздно с работы. Она сперва предположила, что дочка уже спит, поэтому будить не стала. Сама женщина легла спать в другой комнате.

Ночью парень перенес тело в багажник авто. Сам убежал на чердак дома на ул. Ушакова, где его вскоре нашли сотрудники правоохранительных органов. Утром, когда мать стала искать дочь, вызвала полицейских, однако вскоре нашла труп в багажнике машины.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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