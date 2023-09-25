Опубликованы фото останков студента, пропавшего на Урале 6 лет назад
Мать уральского студента, чьи останки были найдены спустя шесть лет поисков, убеждена, что ее сына убили. Владислав Ушаков, 21 год, исчез в 2017 году. Тогда он направлялся на занятия из Нижней Туры в Лесной, но так и не вернулся.
21 сентября 2023 года грибник обнаружил его кости в районе Нижне-Туринского водохранилища. Рядом с останками лежала одежда, ремень и личные вещи, включая мобильный телефон, что позволило идентифицировать Владислава его родным.
Мать считает, что в день исчезновения Владислава, он оставил дома пропуск, который был необходим для посещения учебы.
По словам матери, следователи утверждают, что в этой смерти нет признаков преступления.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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