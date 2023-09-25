Опубликованы фото останков студента, пропавшего на Урале 6 лет назад

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Опубликованы фото останков студента, пропавшего на Урале 6 лет назад
Происшествия
Источник фото: коллаж Информинг и портал МК

Мать уральского студента, чьи останки были найдены спустя шесть лет поисков, убеждена, что ее сына убили. Владислав Ушаков, 21 год, исчез в 2017 году. Тогда он направлялся на занятия из Нижней Туры в Лесной, но так и не вернулся.

21 сентября 2023 года грибник обнаружил его кости в районе Нижне-Туринского водохранилища. Рядом с останками лежала одежда, ремень и личные вещи, включая мобильный телефон, что позволило идентифицировать Владислава его родным.

"Эту курточку я сама покупала сыну", - поделилась своими воспоминаниями Светлана, мать Владислава, с журналистами "КП-Екатеринбург".
"Я уверена, что это было убийство. Я сама была на месте, где нашли тело. Вокруг его шеи был обмотан полиэтиленовый пакет со следами скотча. Значит, Влада задушили. Это место очень далеко от города, в полутора километрах от ближайшей тропы. Поэтому его, наверное, и не могли так долго найти."

Мать считает, что в день исчезновения Владислава, он оставил дома пропуск, который был необходим для посещения учебы.

"Мне кажется, его кто-то вызвал на встречу, поэтому он планировал ненадолго выйти из дома, а потом вернуться за вещами. Но так и не вернулся. Как именно это могло произойти, у меня предположений нет. Конфликтов у него ни с кем не было. Но и сам из жизни уйти он не мог. Он вел здоровый образ жизни, очень жизнь любил, у него было много планов", - рассказала Светлана.

По словам матери, следователи утверждают, что в этой смерти нет признаков преступления.

 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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