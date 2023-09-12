Дочь погибшей после липосакции женщины в Петербурге рассказала, что случилось

Дочь погибшей после процедур по омоложению и липосакции в Санкт-Петербурге, Кира Федорова, рассказала, что изначально ее мать не планировала делать большое количество процедур. В беседе с "Известиями" она отметила, что первоначально речь шла только об одной операции по подтяжке нижней части лица.

"Она обсуждала только вот эту операцию, со мной, со своими друзьями и с моим отцом. Потом, когда всё это случилось, мы начали разбирать документы в этой клинике, и там, наверное, под каким-то психологическим давлением или состоянием аффекта ей накрутили 30 операций не только на всё лицо, но и абсолютно на всё тело", — рассказала Кира.

Она подчеркнула, что ее мать была рассудительной и разумной женщиной, которая никогда не принимала спонтанных решений. Кроме того, по словам дочери, 47-летняя погибшая была очень спортивным человеком и никогда не жаловалась на здоровье.

"Она была и у кардиолога часто и сдавала различные анализы и справки, что с сердцем всё хорошо", — добавила дочь погибшей.

Однако за день до смерти ее матери клиника "Абриелль" перестала выходить на связь. Врачи сообщали, что женщина спит, не раскрывая всей правды.

"Под вечер нам сказали, что она на кислороде. Мы уже подали заявление в суд против этой клиники", — заявила девушка.

Напомним, что 47-летней жительнице Санкт-Петербурга стало плохо после проведенных процедур по удалению жира и омоложению в клинике пластической хирургии "Абриелль" на Васильевском острове. Ее госпитализировали, но позже стало известно, что она скончалась. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти.